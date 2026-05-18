Anlagebetrug auf Social Media: 52-Jährige aus dem Bezirk Landeck verliert tausende Euro

Landeck – Eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Landeck wurde Opfer von Anlagebetrügern. Sie verlor einen mittleren vierstelligen Eurobetrag, nachdem sie auf falsche Gewinnversprechen hereingefallen war.

Im April war die Frau auf einer Social-Media-Plattform auf eine Investment-Werbeanzeige gestoßen, die in kurzer Zeit hohe Gewinne in Aussicht stellte. Die 52-Jährige registrierte sich und wurde kurz nach der Anmeldung auf einem anderen sozialen Netzwerk von den Tätern persönlich kontaktiert. Sie verleiteten die Frau dazu, mehrere Überweisungen auf verschiedene Bankkonten durchzuführen.

Um das Vertrauen des Opfers zu stärken, wurde ihr auf einem eigens angelegten Investmentkonto schließlich ein beträchtlicher Gewinn vorgespielt. Als die Frau jedoch die Auszahlung dieses Betrags beantragte, wurde diese von der unbekannten Täterschaft unter verschiedensten Vorwänden verweigert. Stattdessen forderten die Betrüger weitere Geldüberweisungen, um die Auszahlung vermeintlich durchführen zu können.