Erste Storchenküken in Rust im Burgenland geschlüpft

In Rust am Neusiedler See sind in den vergangenen Wochen die ersten Storchenküken geschlüpft. Das nasskalte Wetter der letzten Tage am Wochenende machte ihnen wenig zu schaffen, die Elternvögel kümmern sich gut um ihren Nachwuchs, erklärte Igor Smrtnik vom Storchenverein Rust im APA-Gespräch. Auch die zuletzt regenarme Phase war nicht problematisch, das Futterangebot am See war gut, meinte er.

Noch sind nicht alle Jungtiere geschlüpft, geschweige denn gezählt. Über die Storchen-Webcam können die Ersten aber schon beobachtet werden. In einem Nest am Rathaus etwa sitzen laut dem Vereinsobmann bereits vier Küken. Im Vorjahr wurden in Rust 70 Jungstörche von 26 Brutpaaren großgezogen.