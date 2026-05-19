Zwei Autos im Amraser Tunnel kollidierten: 28-jähriger Lenker in Klinik gebracht

Ein Verkehrsunfall im Amraser Tunnel hat in der Nacht auf Dienstag einen Einsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach einem Spurwechsel kollidierten zwei Pkw, woraufhin sich ein Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse drehte. Ein Lenker wurde in die Klinik gebracht.

Innsbruck – In der Nacht auf Dienstag kam es gegen 2.30 Uhr im Amraser Tunnel auf der Inntalautobahn (A12) zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger Bosnier in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als er aus bis dato unbekannter Ursache von der ersten auf die zweite Fahrspur geriet.

Dort touchierte er seitlich den Wagen eines ebenfalls 28-jährigen Türken. Daraufhin geriet das Fahrzeug des Bosniers ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich zum Stillstand.

In Klinik gebracht