Zwei Autos im Amraser Tunnel kollidierten: 28-jähriger Lenker in Klinik gebracht
Ein Verkehrsunfall im Amraser Tunnel hat in der Nacht auf Dienstag einen Einsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach einem Spurwechsel kollidierten zwei Pkw, woraufhin sich ein Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse drehte. Ein Lenker wurde in die Klinik gebracht.
Innsbruck – In der Nacht auf Dienstag kam es gegen 2.30 Uhr im Amraser Tunnel auf der Inntalautobahn (A12) zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger Bosnier in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als er aus bis dato unbekannter Ursache von der ersten auf die zweite Fahrspur geriet.
Dort touchierte er seitlich den Wagen eines ebenfalls 28-jährigen Türken. Daraufhin geriet das Fahrzeug des Bosniers ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam schließlich zum Stillstand.
In Klinik gebracht
Der Bosnier wurde zur medizinischen Abklärung von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Der zweite Lenker gab an, unverletzt geblieben zu sein. An beiden Fahrzeugen entstand laut Beamten erheblicher Sachschaden. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck, zwei Rettungsteams, die Asfinag sowie die Autobahnpolizei. (TT.com)