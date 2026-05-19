Sparkurs bei Gesundheit
Kritik von Opposition und Ärztekammer: Zu viele Lücken für Ausbau von Tageskliniken
Welcher Patient wird wo am besten versorgt? Mehr Tagesklinik und eine Reduktion vollstationärer Leistungen an den Tirol Kliniken lautet das Ziel im Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030.
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Weniger vollstationäre Leistungen, dafür mehr Tagesklinik lautet der Plan von den Tirol Kliniken. Nicht nur die Ärztekammer befürchtet eine weitere Überlastung des niedergelassenen Bereichs.