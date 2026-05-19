Mit viel Gefühl
Reise in die Mundart-Welt: Monika Sprenger präsentiert „s' Dialektbiachle“
„Einfach lässig, einfach anders, einfach so, wia‘s zu meiner Zeit war“ lautet der Untertitel des „Dialektbiachle“.
© Monika Sprenger
Die Stadtbibliothek Reutte lädt zu einem besonderen Abend ein. Am Freitag, 22. Mai, präsentiert die Autorin Monika Sprenger ihr neues Werk „s' Dialektbiachle“.
Reutte – Monika Sprenger nimmt ihr Publikum mit auf eine sehr persönliche Reise in die Welt des Dialekts und vergangener Zeiten – authentisch, persönlich und mit viel Gefühl für Sprache und Erinnerung. Ihr Buch steht unter dem Motto „Einfach lässig. Einfach anders. Einfach so wie’s zu meiner Zeit war.“
Der Abend verspricht Unterhaltung und tiefgehende Einblicke in die regionale Sprachkultur. Die Präsentation beginnt um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter 05672/62382 oder info@buecherei-reutte.at wird gebeten.