Reise in die Mundart-Welt: Monika Sprenger präsentiert „s' Dialektbiachle“

Reutte – Monika Sprenger nimmt ihr Publikum mit auf eine sehr persönliche Reise in die Welt des Dialekts und vergangener Zeiten – authentisch, persönlich und mit viel Gefühl für Sprache und Erinnerung. Ihr Buch steht unter dem Motto „Einfach lässig. Einfach anders. Einfach so wie’s zu meiner Zeit war.“