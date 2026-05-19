Von der Autobahn ins Gefängnis
Cannabis-Pflanze, Munition und Katze im Auto: 25-Jähriger bei Kufstein verhaftet
Eigentlich wollte der Mann die Inntalautobahn in Tirol verlassen, hatte aber die Ausfahrt verpasst. Eine Kontrolle an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden führte nun zu einem einjährigen Gefängnisaufenthalt.
© Vanessa Rachlé
Eine Fahrt durch Tirol endete für einen 25-jährigen Autofahrer bei der Grenze Kufstein/Kiefersfelden. Die ständige, besorgte Nachfrage nach seiner Katze machte ihn später beinahe zum Psychiatriefall. Nun endete die Irrfahrt in einer Haftstrafe.