„Umgehend aus dem Verkehr ziehen“: Beliebtes Gewürz mit hohen Pestizid-Werten

Laut Foodwatch wurden in heimischen Supermärkten verbotene Pestizid-Rückstände in Gewürzen, Reis, Tee und Co. festgestellt.

In Lebensmitteln aus heimischen Supermärkten wurden bei einer Untersuchung der Organisation Foodwatch Rückstände von in der EU verbotenen Pestiziden nachgewiesen. Insgesamt wurden in zehn getesteten Produkten aus Österreich 30 Nachweise von nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln gefunden. Vier dieser Lebensmittel wiesen dabei Konzentrationen auf, die über den gesetzlich festgelegten Grenzwerten liegen. Die Analyse umfasste insgesamt 64 Produkte aus Österreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, wobei der Fokus auf den Kategorien Reis, Tee und Gewürze lag.

Paprikapulver besonders belastet

Besonders stark belastet zeigten sich Paprikapulver. An der Spitze der negativen Rangliste steht das Produkt "Paprika Edelsüß Spezial" von Kotányi mit sieben unterschiedlichen Rückständen. Auch "S-Budget Paprika Edelsüß" mit sechs und "Le Gusto Paprika edelsüß gemahlen" mit fünf Nachweisen fielen negativ auf. Darüber hinaus wurden in allen getesteten Grüntees, darunter Produkte der Marken Spar, Twinings und Westminster, mindestens zwei verschiedene verbotene Pestizide identifiziert.

Foodwatch: Umgehend aus dem Handel nehmen

Foodwatch fordert die zuständigen Behörden auf, die vier Produkte mit Überschreitungen der Grenzwerte umgehend aus dem Handel zu nehmen. Markus Linkeseder von Foodwatch Österreich kritisierte, es sei nicht hinnehmbar, dass solche Stoffe auf den Tellern der Konsumenten landen. Viele der in der EU verbotenen Pestizide stünden im Verdacht, schwere Erkrankungen zu verursachen und schädigten zudem Umwelt, Böden und Gewässer. Die Stichprobe zeige, dass das Sicherheitsnetz für Lebensmittel massive Lücken aufweise.

„Pestizid-Bumerang“

Als eine der Hauptursachen benennt Foodwatch den sogenannten "Pestizid-Bumerang": Pflanzenschutzmittel, deren Anwendung in der EU verboten ist, dürfen hier legal produziert und in Drittstaaten exportiert werden. Über Lebensmittelimporte gelangen die Rückstände dieser Stoffe anschließend wieder zurück nach Europa. Die Organisation sieht daher dringenden politischen Handlungsbedarf und fordert, dass nicht nur die Politik, sondern auch Supermärkte und Hersteller diese Lücken schließen.