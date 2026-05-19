Gesmasht und gebaggert: Das sind Tirols junge Volleyballmeister

Für Tirols Nachwuchs-VolleyballerInnen ging es in den letzten Wochen heiß her: In den verschiedenen Altersklassen spielte man um die Landesmeistertitel. Jetzt stehen diese und auch die ersten Ergebnisse des nationalen Vergleichs fest.

Innsbruck – Tirol hat seine Volleyball-Nachwuchsmeister! In sechs verschiedenen Altersklassen wurde die Landesmeisterschaft seit Herbst bei den Mädchen und Burschen ausgetragen. Damit steht nun auch fest, wer Tirol bei den österreichischen Meisterschaften vertreten darf.

Platz drei für TI-U18-Damen

Die ersten nationale Vergleiche sind seit dem Wochenende schon absolviert: Im bereits im Feber ausgetragenen U20-Bewerb der Mädchen gelang der TI Platz vier, die Hypo-Burschen wurden Fünfte. Über die Bronzemedaille durften sich in Dornbirn hingegen die jüngeren TI-Mädchen im U18-Bewerb freuen. Der Titel ging an Graz, das sich im Halbfinale gegen die TI mit 2:0 durchgesetzt hatte (21, 25). Die U18-Burschen von Hypo Tirol schafften indes in Amstetten Platz sechs.

Die Tiroler Volleyballmeister zum Blättern open_in_full © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV © TVV

Im nationalen U14-Bewerb waren jeweils die Tiroler Meister und Vizemeister in der Steiermark im Einsatz: Bei den Mädchen erreichte der VC Neustift den guten siebenten Rang, der VC Tirol musste sich nach etwas Lospech mit Rang 13 begnügen. Ebenso wie die Brixentaler Burschen, die zum Start gegen Sokol Wien ran mussten und dann 13. wurden. Der SV Raika Natters/TI kam auf Platz zwölf.