Nachwuchs ballerte

Gesmasht und gebaggert: Das sind Tirols junge Volleyballmeister

Sabine Hochschwarzer-Dampf

Von Sabine Hochschwarzer-Dampf

Für Tirols Nachwuchs-VolleyballerInnen ging es in den letzten Wochen heiß her: In den verschiedenen Altersklassen spielte man um die Landesmeistertitel. Jetzt stehen diese und auch die ersten Ergebnisse des nationalen Vergleichs fest.

Innsbruck – Tirol hat seine Volleyball-Nachwuchsmeister! In sechs verschiedenen Altersklassen wurde die Landesmeisterschaft seit Herbst bei den Mädchen und Burschen ausgetragen. Damit steht nun auch fest, wer Tirol bei den österreichischen Meisterschaften vertreten darf.

Platz drei für TI-U18-Damen

Die ersten nationale Vergleiche sind seit dem Wochenende schon absolviert: Im bereits im Feber ausgetragenen U20-Bewerb der Mädchen gelang der TI Platz vier, die Hypo-Burschen wurden Fünfte. Über die Bronzemedaille durften sich in Dornbirn hingegen die jüngeren TI-Mädchen im U18-Bewerb freuen. Der Titel ging an Graz, das sich im Halbfinale gegen die TI mit 2:0 durchgesetzt hatte (21, 25). Die U18-Burschen von Hypo Tirol schafften indes in Amstetten Platz sechs.

Die Tiroler Volleyballmeister zum Blättern

Tiroler U20-Meister bei den Burschen: das Hypo Tirol Volleyballteam

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Tirols U20-Meister bei den Mädchen: die TI-Volleyballerinnen.

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In der U18-Klasse meisterlich: die Mädchen der TI-volley.

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Jugendmeister bei den Burschen: das Hypo Tirol Volleyballteam.

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Die Tiroler U16-Meister: die Burschen der TI.

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Die Tiroler U16-Meisterinnen: die Mädchen der TI.

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Da jubelten die Burschen vom VC Klafs Brixental: Sie sind Tiroler U14-Meister.

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Die Mädchen aus dem Stubaital ballten die Fäuste: der SVC Neustift Spar Milders holten den U14-Meistertitel.

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Die TI-Volleyballerinnen gewannen den U13-Meistertitel.

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Meisterlich im U13-Bewerb der Burschen: der SV Raika Natters VVWM.

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Bei den Jüngsten, der U12-Klasse, holte sich der SV Raika Natters VVWM den Burschen-Titel.

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Unter den besten Volleyballerinnen im U12-Bewerb schnappten sich die Inzingerinnen den Titel.

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Im nationalen U14-Bewerb waren jeweils die Tiroler Meister und Vizemeister in der Steiermark im Einsatz: Bei den Mädchen erreichte der VC Neustift den guten siebenten Rang, der VC Tirol musste sich nach etwas Lospech mit Rang 13 begnügen. Ebenso wie die Brixentaler Burschen, die zum Start gegen Sokol Wien ran mussten und dann 13. wurden. Der SV Raika Natters/TI kam auf Platz zwölf.

Tirols Volleyballmeister der Nachwuchsklassen

Juniorinnen, U20 weiblich:

1. TI 1, 2. SG Inzing/Mils 1, 3. VC Tirol

Junioren, U20 männlich:

1. Hypo Tirol Volleyballteam, 2. SG Inzing/Mils, 3. Hypo Tirol Volleyballteam

Jugend, U18 weiblich:

1. TI 1, 2. SG Inzing/Mils 1, 3. VC Tirol

Jugend, U18 männlich:

1. Hypo Tirol Volleyballteam, 2. VC Klafs Brixental, 3. SG ATV/SU Sparkasse Kufstein

Schülerinnen, U16 weiblich:

1. TI 1, 2. SU inzingvolley blau, 3. VC Tirol

Schüler, U16 männlich:

1. TI, 2. VC Klafs Brixental, 3. Hypo Tirol Volleybalteam

U14 weiblich:

1. SVC Neustift Spar Milders, 2. VC Tirol 1, 3. TI

U14 männlich:

1. VC Klafs Brixental, 2. SG SV Raika Natters Volleyballvereinigung Westl. Mittelgebirge, 3. VC Mils

U13 weiblich:

1. TI, 2. VC Tirol, 3. SU Inzingvolley blau

U13 männlich:

1. SV Raika Natters VVWM, 2. VC Klafs Brixental, 3. TI

U12 weiblich:

1. SU inzingvolley blau, 2. SG SV Raika Natters VVWM/TI, 3. St. Johann Gamsei

U12 männlich:

1. SV Raika Natters VVWM, 2. VCB Boys, 3. St. Johann Gladiators