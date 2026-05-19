Insieme – „Notte Italiana“ kehrt am 14. Juni nach Telfs zurück
Aufgrund des großen Erfolges vom letzten Jahr gibt es wieder eine „Italienische Nacht“ im Rathaussaal - Beginn: 19 Uhr
Seit nunmehr 10 Jahren begeistert die Gruppe INSIEME das Publikum - und nicht nur die Fans von italienischer Popmusik. Leidenschaft und Energie, Liebe zur Musik und eine Prise Humor machen INSIEME auf der Bühne so einzigartig wie das italienische Lebensgefühl. INSIEME: das sind die Sänger Christian Deix, Monika Ballwein, der mexikanische Tenor Rene Velazquez-Diaz und Erik Arno. Gemeinsam mit ihrer exzellenten Begleitband präsentieren INSIEME Italo-Pop nonstop. Der musikalische Bogen ihrer mitreißenden Show „Die Italienische Nacht“ spannt sich von Al Bano bis Adriano, von Laura Pausini bis Gianna Nannini und von Ramazzotti bis Pavarotti. Jeder Song zum Mitsingen. Jeder Song ein Hit. Das Beste, was die italienische Musik zu bieten hat. Von Volare bis Azzurro. Von Insieme bis Gloria. Von Piccola e fragile bis Gente di mare. Von Buona domenica bis Ti amo. Von Maledetta primavera bis Nessun dorma.
Termin: Sonntag, 14. Juni 2026, Beginn: 19 Uhr, Einlass Rathaussaal ab 18 Uhr.
Tickets im Vorverkauf
Tickets (freie Platzwahl im Saal) gibt’s bei www.oeticket.com und www.kupfticket.com bzw. unter der telefonischen Ticketreservierung: 0699/111 56 286.