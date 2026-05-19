Teurer Betrug: Tiroler zahlte für Traktor, den es gar nicht gab

Der Mann aus Imst überwies die Hälfte des Kaufpreises. Erst als er den Traktor in Deutschland besichtigen wollte, flog der Schwindel auf. Weit mehr als 10.000 Euro sind nun wohl für immer weg.

Imst – Ein 56-jähriger Imster ist Opfer eines dreisten Internetbetrugs geworden. In der Hoffnung auf ein gutes Geschäft überwies er eine hohe Anzahlung für einen Traktor, den es in Wirklichkeit gar nicht gab. Der Schaden beläuft sich auf weit mehr als 10.000 Euro.

Die Betrugsmasche begann vor einer Woche. Ein bisher unbekannter Täter inserierte auf einem Online-Verkaufsportal einen Traktor zu einem verlockenden Preis von ein paar Zehntausend Euro. Der 56-jährige Österreicher wurde auf das Angebot aufmerksam und nahm über Telefon und Social Media Kontakt mit dem vermeintlichen Verkäufer auf.

Firmendaten gefälscht

Im Zuge der Verhandlungen forderte der Betrüger eine Anzahlung in Höhe der Hälfte des Kaufpreises. Der Tiroler überwies den Betrag wie gewünscht auf ein deutsches Bankkonto.