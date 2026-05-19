Trauer um Tiroler Radsport-Legende Steinmayr: „Lebt bei den Rundfahrt-Sprints weiter“

Wolfgang Steinmayr ist tot. Der vierfache Sieger der Österreich Rundfahrt ist am Dienstagmorgen im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Der Tiroler Radsport trauert, der österreichische ebenso. Noch vor zwei Wochen sagte Wolfgang Steinmayr ein Sponsoring der Österreich-Rundfahrt zu, der Zwischensprint des Fünf-Etappen-Rennens im Juli sollte von ihm mit jeweils 500 Euro prämiert werden.

„Ich bin ein Haller Gasthauskind“, meinte Wolfgang Steinmayr. Das umschreibt das Wesen des erfolgreichen Rad-Amateurs wohl am besten, der am Dienstagmorgen im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit verstarb. „Zielstrebig, kontaktfreudig und mit einem unglaublichen Netzwerk ausgestattet. Er lebt bei den Rundfahrt-Sprints weiter“, würdigte Thomas Pupp, Organisator der Österreich-Radrundfahrt, den vierfachen Gesamtsieger des Rad-Klassikers.

Der zeigte ob seines geringen Gewichts vor allem am Berg seine Stärke, bei der Österreich-Rundfahrt 1972 und 1975 sicherte sich Steinmayr den Titel des „Großglocknerkönigs“. Selbst die französische Sportzeitung L'Équipe würdigte ihn einst als besten Etappenfahrer der Welt aus und widmete ihm sogar die Titelseite. Bei den Olympischen Spielen München 1972 und Montreal 1976 war er am Start.