Sie schufen einen der größten Ohrwürmer: Kultband beendet Live-Karriere

Die dänisch-norwegische Popband Aqua beendete ihre Konzert-Karriere. Mit „Barbie Girl“ schufen sie einen der größten Hits der 90er.

Kopenhagen – Sie schufen mit "Barbie Girl" einen der größten Ohrwürmer der 90er-Jahre. Jetzt hat die dänisch-norwegische Popband Aqua ihre Konzert-Karriere beendet. "Nach vielen fantastischen Jahren haben wir uns entschieden, das Kapitel mit Aqua als Liveband zu beenden", teilte die Gruppe auf Instagram mit.

"Aqua war ein riesiger Teil unseres Lebens, und gemeinsam durften wir mehr erleben, als wir jemals zu träumen gewagt hätten", hieß es weiter. Jetzt fühle es sich richtig an, aufzuhören, "solange die Erinnerungen noch frisch sind und die Liebe zur Musik, zur gemeinsamen Geschichte und zueinander noch intakt ist".

Aqua wurde 1996 gegründet und hatte ursprünglich vier Mitglieder. Nachdem Claus Norreen die Popband 2016 verlassen hatte, bestand sie zuletzt noch aus Lene Nystrøm, René Dif og Søren Rasted. In ihrer Karriere hat sich die Band laut der Nachrichtenagentur Ritzau mehrfach aufgelöst und wieder zusammengefunden.

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