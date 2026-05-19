Das sagt Oliver Pocher zur Schwangerschaft von Ex-Frau Amira

Der Comedian und Moderator kann es nicht lassen: Pocher kommentiert andauernd das Privatleben seiner Ex-Frauen. In seinen Podcasts verarbeitet er die Geschichten zu Content. Fans bezahlen dafür mit einem gebührenpflichtigen Abo.

Wenn es um sein Privatleben geht, ist Oliver Pocher extrem gesprächig. Er ist bekannt dafür, alle Ereignisse in Podcast-Content zu verwandeln – insbesondere, wenn es um das Leben seiner Ex-Frauen geht. Doch dieses Mal ließ sich der 48-jährige Comedian sogar ungewöhnlich viel Zeit, bevor er Stellung zur Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly bezog. Fünf Tage nach der Bekanntgabe der Nachricht meldete sich Pocher schließlich in seinem satirischen Wochenrückblick „Ollis Woche“ zu Wort.

Amira Aly und ihr neuer Partner Christian Düren. © IMAGO/APress

Amira Aly, die mit Oliver Pocher zwei gemeinsame Söhne hat, erwartet mit ihrem neuen Partner Christian Düren ihr drittes Kind. Die 33-jährige Moderatorin bestätigte die Schwangerschaft vergangenen Mittwoch gegenüber der Bildzeitung und zeigte sich überglücklich: „Wir freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel.“

Während viele gespannt darauf warteten, wie Pocher auf diese Neuigkeit reagieren würde, ließ er sich überraschend lange Zeit. Nun gratulierte er seiner Ex-Frau öffentlich: „Meine Kinder bekommen alle noch mal ein Geschwisterchen. Glückwunsch an dieser Stelle.“

Doch Pocher beließ es nicht bei einer kurzen Gratulation. Er deutete an, dass das Thema Patchwork-Familien für ihn eine größere Bedeutung habe und einer tiefergehenden Betrachtung bedürfe. „Das ist jetzt ein bisschen komplexer, das Thema, als es jetzt vielleicht in zwei Sätzen zusammenzufassen, wenn es ums Thema Patchwork geht“, erklärte er.

Podcast-Partner im Imperium Pocher: Sänger Pietro Lombardi. © IMAGO/Christoph Hardt

Für eine ausführlichere Diskussion verwies er auf seinen Podcast „Patchwork Boys“, den er gemeinsam mit Sänger Pietro Lombardi betreibt. In der kommenden Folge wolle er das Thema vertiefen: „Dort werden wir das Patchwork-Prozedere noch mal ausführlicher auseinandernehmen.“

Quatschen über ihr Leben: Amira Aly und Oliver Pocher 2020 bei einer gemeinsamen Podcast-Aufzeichnung in Bottrop. © IMAGO/Revierfotos

Die Schwangerschaft von Amira Aly und die damit verbundene Erweiterung der Patchwork-Familie wirft für Pocher offenbar viele Fragen auf, die er in seinem Podcast näher beleuchten möchte.

84 Euro im Jahr für Pochers Geschichten

Seine Ex-Partnerinnen waren aber auch häufig aktiv am medialen Theater beteiligt. Bis Januar 2026 war Pocher gemeinsam mit Ex-Frau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden für den Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ hinterm dem Mikro. Und auch mit Amira Aly talkte er schon quotenträchtig.

Bild aus vergangegen Tagen: Pocher und seine damalige Ehefrau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden im Jahr 2012 auf dem Oktoberfest. © IMAGO/Tinkeres