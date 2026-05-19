Youth for Change: Wenn Engagement Zukunft schenkt

Kinder und Jugendliche wollen die Welt mitgestalten und „Youth for Change“ von UNICEF gibt ihnen genau dafür die Möglichkeit.

Das Programm richtet sich an junge Menschen, Schulen, Vereine und Gruppen, die sich aktiv für Kinderrechte und globale Solidarität einsetzen möchten.

Youth for Change ermutigt Jugendliche, eigene kreative Spendenaktionen zu entwickeln und umzusetzen. Ob Spendenlauf, Schulprojekt, Online‑Kampagne oder gemeinschaftliche Veranstaltung: Die Aktionen sind flexibel, individuell gestaltbar und leicht umzusetzen, sowohl online, offline als auch hybrid. Jede Initiative zählt und unterstützt die weltweite Arbeit von UNICEF für Kinder in Not.

UNICEF arbeitet nahezu überall auf der Welt für die Rechte jedes Kindes, insbesondere für Gesundheit, Bildung, sauberes Wasser, Schutz vor Gewalt und Nothilfe in Krisen- und Katastrophengebieten. Finanziert wird diese Arbeit ausschließlich durch freiwillige Spenden und Beiträge. Mit Youth for Change wird dieses Engagement greifbar und erfahrbar: Junge Menschen werden nicht nur informiert, sondern aktiv eingebunden und erleben, dass ihr Einsatz echte Wirkung zeigt.