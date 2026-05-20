Giftiges Material?
Internationaler Müll-Ring gesprengt: Mehrere Festnahmen, Razzia auch in Tirol
In der Causa spielt auch die Fernwärmeanlage im Südtiroler Laas (im Bild) eine Rolle. Sie wurde beschlagnahmt und unter Zwangsverwaltung gestellt.
© Carabinieri/Screenshot
Italienischen Ermittlern ist ein Schlag gegen den illegalen, grenzüberschreitenden Handel mit Abfall gelungen. Insgesamt gab es 12 Festnahmen, darunter zwei hochrangige Landesbeamte aus Südtirol. In Tirol gab es mehrere Hausdurchsuchungen. Was dahintersteckt.