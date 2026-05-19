Hunde, Wanderer, Mutterkühe: Neue Debatte nach tödlicher Kuhattacke in Osttirol

Nach der tödlichen Attacke einer Kuhherde auf eine 67-Jährige in Oberlienz herrschen Unsicherheit und viele offene Fragen. Noch ist unklar, warum die Tiere plötzlich aggressiv wurden. Der Vorfall entfacht erneut die Debatte über Sicherheit, Verantwortung und Regeln in Tiroler Weidegebieten.