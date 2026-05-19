Globale Verschiebung: China wurde zum Machtzentrum in der neuen Welt

Kurz nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump empfängt Chinas starker Mann Xi Jinping nun auch Kremlchef Wladimir Putin.

Wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump pilgert nun auch Russlands Präsident Wladimir Putin nach Peking. Der Kremlchef macht Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping heute seine Aufwartung. Auf der Agenda des Treffens steht nicht nur der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. Am Mittwoch sollen bei einer informellen Tee-Zeremonie im engsten Kreis auch der Iran-Krieg und Russlands Krieg gegen die Ukraine im Fokus stehen.

Der Kreml betont, dass Putins Reise in keinem Zusammenhang mit Trumps Visite stehe. Doch eines ist augenscheinlich: China ist in der neuen Welt-Unordnung stärker und mächtiger denn je. Die Selbstverstümmelung der USA als Weltmacht unter Präsident Trump spielt Peking in die Karten. Und der Irankrieg hat die Position der USA auch in Ostasien weiter geschwächt.

China spielt die erste Geige

Im Wettstreit mit den USA macht China Boden gut und rückt immer mehr in die Rolle einer internationalen Ordnungsmacht. In den Beziehungen zwischen Peking und Moskau ist klar, wer die erste Geige spielt. Russland hängt vor allem als Folge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine wirtschaftlich am Tropf Chinas. Das weiß auch Kremlchef Wladimir Putin, der von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet wird. In China dabei ist etwa auch der Chef des staatlichen Gaskonzerns Gazprom, Alexej Miller.

„Peking ist zum Zentrum der internationalen Diplomatie geworden“, weiß Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Und China übt sich in einer Art Doppelspiel. „Auf der einen Seite will man die guten Beziehungen zu den USA nicht belasten, auf der anderen Seite will man sich das enge Bündnis mit Russland nicht auseinanderdividieren lassen“, so Mangott. Wirtschaftlich ist die Abhängigkeit Russlands laut Mangott jedenfalls groß. So benötigt Russland den großen Nachbarn China als Absatzmarkt für sein Gas und Öl – bis spätestens Ende 2027 soll ja kein Tropfen russisches Öl und Gas mehr in die EU-Staaten fließen.