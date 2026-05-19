Kaffee-Ladung kam nie in Spanien an: Tiroler Spedition betrogen

Ein Betrugsfall mit einer kompletten Lkw-Ladung Kaffee beschäftigt derzeit die Tiroler Polizei. Ein Speditionsunternehmen aus dem Tiroler Unterland hatte vergangene Woche eine polnische Transportfirma mit einer Lieferung von Deutschland nach Spanien beauftragt.

Nachdem die Ware in Deutschland von einem bislang unbekannten Frächter übernommen worden war, kam sie jedoch nie am Zielort in Spanien an. Das Tiroler Unternehmen erstattete daraufhin am Dienstag Anzeige bei der Polizei.