Vor dem Ruhestand? Wann sich Dompfarrer Toni Faber zurückziehen könnte

Der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl ist mit dem prominenten Geistlichen im Gespräch. Dessen Verständnis vom Zölibat teilt er nicht.

Der Wiener Dompfarrer Anton „Toni“ Faber kann sich vorstellen, mit 65 – also kommendes Jahr – in den Ruhestand zu gehen. Er hoffe aber, weiter auch im Stephansdom taufen und trauen zu können.

Faber reagierte damit gegenüber dem Standard auf Spekulationen, der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl könnte ihn vorzeitig „absetzen“. Faber war innerkirchlich zuletzt vermehrt aufgrund seines öffentlichen Auftretens in Begleitung einer Frau kritisiert worden.