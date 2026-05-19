Tischler-Wettbewerb: 18 Osttiroler Lehrlinge im Landesfinale

In Lienz zeigten 34 Tischler-Lehrlinge aus Osttirol ihr Können beim Bezirkslehrlingswettbewerb. 18 von ihnen lösten das Ticket für das Landesfinale Ende Mai in Absam und vertreten dort die Region.

Lienz - Zwischen dem 27. April und 7. Mai 2026 versammelten sich 34 angehende Tischlerinnen und Tischler an der Tiroler Fachberufsschule Lienz. Beim Bezirkslehrlingswettbewerb der WK-Bezirksstelle Lienz stellten sie ihr Können unter Beweis. Lehrlinge aller drei Jahrgänge präsentierten vom ersten Handgriff bis zum fertigen Werkstück ihre Fertigkeiten an der Werkbank.

18 der Teilnehmer sicherten sich den Sprung in die nächste Runde. Sie treten am Samstag, den 30. Mai 2026, beim Landeslehrlingswettbewerb in Absam an der Fachschule für Holztechnik an. Wer dort gewinnt, fährt am 20. und 21. Juni nach Graz zum Bundesbewerb.

Hinter den 34 Lehrlingen stehen zahlreiche Tischlereibetriebe aus Osttirol, darunter die Gabriel Forcher Tischlerei in Lienz, die Tischlerei Friedrich Wieser in Strassen und die Tischlerei Gardener im Villgratental. WK-Bezirksobfrau Michaela Hysek-Unterweger betont: „Was die Lehrlinge hier abliefern, ist Maßarbeit – im Bezirk ausgebildet, in Tirol gefragt. Die Tischlereien in Osttirol bilden auf einem Niveau aus, das österreichweit Bestand hat.

1. Lehrjahr: (v.l.) Eva Mühlmann, Manuela Strobl, Berufschullehrer Tischlermeister Johannes Winkler, Matteo Hopfgartner, Paul Ploner, Matthias Fürhapter, David Wieser, Marian Blasisker, Mario Bichler, Elias Oberwalder, Tischlermeister Martin Gollner, Jana Mohr. © WK Lienz

Qualifiziert für das Landesfinale in Absam:

1. Lehrjahr: Marian Blasisker (Gabriel Forcher Tischlerei GmbH, Lienz)Matthias Fürhapter (Tischlerei Alfred Perfler, Außervillgraten) Matteo Hopfgartner (Tischlerei Walter Blassnig, Hopfgarten i.D.) Eva Mühlmann (Tischlerei Gardener GmbH, Außervillgraten) Elias Oberwalder (Weiskopf MöbelDesign GmbH, Virgen) Manuela Strobl (metrica Austria GmbH, Greifenburg) Mario Bichler (Tischlerei Friedrich Wieser, Strassen) Paul Ploner (Tischlerei Martin Gollner, St. Johann i.W.) David Wieser (Tischlerei Friedrich Wieser, Strassen) Jana Mohr (Gabriel Forcher Tischlerei GmbH, Lienz)

Marian Blasisker (Gabriel Forcher Tischlerei GmbH, Lienz)Matthias Fürhapter (Tischlerei Alfred Perfler, Außervillgraten) Matteo Hopfgartner (Tischlerei Walter Blassnig, Hopfgarten i.D.) Eva Mühlmann (Tischlerei Gardener GmbH, Außervillgraten) Elias Oberwalder (Weiskopf MöbelDesign GmbH, Virgen) Manuela Strobl (metrica Austria GmbH, Greifenburg) Mario Bichler (Tischlerei Friedrich Wieser, Strassen) Paul Ploner (Tischlerei Martin Gollner, St. Johann i.W.) David Wieser (Tischlerei Friedrich Wieser, Strassen) Jana Mohr (Gabriel Forcher Tischlerei GmbH, Lienz) 2. Lehrjahr: Matthias Moosmair (Tischlerei Franz Mariacher, Virgen) Katharina Kofler (Gabriel Forcher Tischlerei GmbH, Lienz)

3. Lehrjahr: (v.l.) Tischlermeister Martin Gollner, Florian Mariner, Julian Wurzer, Daniel Waldauf, Lucas Obernosterer, Hannes Linder, Jonas Walder, Tischlermeister Friedrich Wieser. © WK Lienz