Angebliche Abbuchung vom Konto: Betrüger brachten Frau um mehrere Tausend Euro

Eine 36-jährige Frau ist am Dienstag Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein unbekannter Täter hatte sie angerufen und ihr mitgeteilt, dass von ihrem Konto ein hoher vierstelliger Eurobetrag abgebucht worden sei.

Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte der Anrufer die Frau, dass sie zur Stornierung dieser Abbuchung eine Überweisung in derselben Höhe durchführen müsse. Die 36-Jährige folgte der Anweisung und tätigte die Überweisung.