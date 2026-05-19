„Oanfoch lei zuelousn“: Musikkapelle Schlaiten lädt zum Frühlingskonzert

Am Pfingstsamstag, dem 23. Mai 2026, lädt die Musikkapelle Schlaiten zu ihrem traditionellen Frühlingskonzert. Unter dem Motto „Oanfoch lei zuelousn“ erwartet das Publikum ab 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm.

Schlaiten – Die Musikkapelle Schlaiten bereitet sich seit Februar intensiv auf diesen besonderen Abend vor. Zwei Kapellmeister zeichnen in diesem Jahr für die musikalische Leitung verantwortlich. Neben dem langjährigen Kapellmeister Michael Mattersberger feiert Rene Gliber seine Premiere. Erstmals wird er bei einem Konzertabend das Dirigentenpult übernehmen. Zuvor hatte Gliber bereits kirchliche Auftritte mit der Kapelle geleitet.

Das Programm verspricht eine spannende Mischung. Es erklingen traditionelle Märsche und Polkas. Daneben stehen auch moderne Konzertstücke auf dem Spielplan. Durch den Abend führt Luca Dallavia. Er ist Kapellmeister der Musikkapelle St. Johann im Walde. Obmann Michael Pedarnig, das Kapellmeister-Duo und die gesamte Kapelle erwarten zahlreiche Gäste.

Eventinfos: