3000 verkaufte Karten an einem Tag: Cupfinal-Tickets gehen weg wie warme Semmeln

Am Dienstag startete Veranstalter FC Wacker den Online-Kartenverkauf für das Finale des Kerschdorfer Tirol Cups. Und schon am Dienstagabend landeten 3000 Tickets via Homepage tickets.wackerinnsbruck.at im Warenkorb der Fans. Das am Pfingstmontag (17 Uhr) steigende Heimfinale des frischgebackenen Zweitliga-Aufsteigers gegen die WSG Tirol Juniors scheint wie erwartet die Massen anzulocken.

Und da werden Erinnerungen wach: 5551 Zuschauer waren im April 2025 zum Regionalliga-Tirol-Schlager der beiden Finalisten ins Tivoli Stadion geströmt. Es gilt als wahrscheinlich, dass diese rekordverdächtige Unterhaus-Zuschauermarke am Montag geknackt wird. Neben dem Online-Vorverkauf ist nach aktuellem Stand auch eine Tageskassa geplant. Weil lange Schlangen vorprogrammiert sind, empfiehlt der FC Wacker, sich die Tickets schon im Vorfeld zu sichern.