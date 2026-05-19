Erschöpft am Klettersteig: 27-Jähriger aus Galitzenklamm in Amlach gerettet

Amlach – Ein 27-jähriger Kletterer musste am Dienstag aus dem Dopamin-Klettersteig in der Galitzenklamm bei Amlach gerettet werden. Der Mann war aufgrund von Erschöpfung in sein Klettersteigset gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr weiter.

Der 27-Jährige war laut Polizei gegen Mittag in den Steig eingestiegen. Etwa eine dreiviertel Stunde später konnte er sich im Bereich „Werner Beinhart“, der mit dem Schwierigkeitsgrad E als extrem schwierig gilt, nicht mehr halten und stürzte in die Sicherung. Dabei öffnete sich der Bandfalldämpfer.