Erschöpft am Klettersteig: 27-Jähriger aus Galitzenklamm in Amlach gerettet
Amlach – Ein 27-jähriger Kletterer musste am Dienstag aus dem Dopamin-Klettersteig in der Galitzenklamm bei Amlach gerettet werden. Der Mann war aufgrund von Erschöpfung in sein Klettersteigset gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr weiter.
Der 27-Jährige war laut Polizei gegen Mittag in den Steig eingestiegen. Etwa eine dreiviertel Stunde später konnte er sich im Bereich „Werner Beinhart“, der mit dem Schwierigkeitsgrad E als extrem schwierig gilt, nicht mehr halten und stürzte in die Sicherung. Dabei öffnete sich der Bandfalldämpfer.
Nachdem der Kletterer trotz mehrmaliger Versuche nicht mehr weiterkam, setzte sein Begleiter gegen 13.15 Uhr einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber barg den Mann unverletzt mittels Tau aus der Wand. Aufgrund der langen Hängezeit im Klettergurt wurde er zur Abklärung in das Krankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)