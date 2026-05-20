Tirols Zukunft wird am Brenner entschieden: TT lädt zur großen Publikums-Debatte nach Ellbögen

Im Vorfeld der Brenner-Demo lädt die TT zum TT-Forum nach Ellbögen. Dort wird das Tiroler Transit-Problem einmal mehr zum Thema.

Wipptal – „Umfahren Sie Tirol am 30. Mai großräumig!“ Diese Botschaft trommelt das offizielle Tirol weit über die Landesgrenzen hinaus, seit vor wenigen Wochen bekannt gegeben wurde, dass die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck der – privat angemeldeten – Demonstration auf der Brennerautobahn bei Matrei am Brenner grünes Licht gegeben hat.

Eine Botschaft, welche die verkehrsgeplagte Bevölkerung im Wipptal gerne auch abseits dieser Einzelveranstaltung öfter hören würde. Denn seit Jahrzehnten hält die Zunahme des Lkw- und Pkw-Verkehrs das Tal mit dem niedrigsten Alpenpass auf der europäischen Nord-Süd-Route quasi in Geiselhaft.

Debatte am 27. Mai

Anlässlich der Brenner-Demo lädt die TT nunmehr am 27. Mai zur Diskussionsplattform TT-Forum in den Gemeindesaal Ellbögen (siehe Faktbox). Die achtstündige Sperre der Autobahn wird Tirol wohl verkehrstechnisch weitgehend zum Erliegen bringen – doch wie kann Tirol das Transit-Thema auch langfristig lösen? Wie wird sich das ausstehende Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Transit-Klage Italiens auf die einzelnen Lkw-Fahrverbote auswirken? Ist das vor Jahren vom Landtag vorgegebene Ziel, die Lkw-Fahrten über den Brenner auf eine Million pro Jahr zu begrenzen, überhaupt noch realistisch? Und wie spannungsgeladen ist das Verhältnis zur heimischen (Tourismus-)Wirtschaft und jener in Italien?

Alle Infos zum TT-Forum Thema: Unter dem Titel „Brenner-Transit – Gegenwart, Zukunft, Lösung“ lädt die Tiroler Tageszeitung alle Betroffenen und Interessierten zu einem TT-Forum ins Wipptal ein. Ort und Zeit: Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 27. Mai, um 19 Uhr im Gemeindesaal Ellbögen statt. Teilnehmer: Der Diskussion unter der Moderation von TT-Chefredakteur Marco Witting werden sich diese Teilnehmer stellen: Landeshauptmann Anton Mattle (VP); Thomas Baumgartner, Vize-Präsident Frächtervereinigung ANITA Italien; Fritz Gurgiser, Transitforum; Michael Eller, Obmann TVB Wipptal; Andrea Leiter, Gemeindevorständin Gries am Brenner.

Bürgermeister ohne Zeit

Im Vorfeld der Demo gehen die Emotionen erwartungsgemäß hoch. Verkehrsminister Peter Hanke rief sogar öffentlich zur Verschiebung der Blockade auf. Doch auch innerhalb des Wipptals ist die Meinung zweigeteilt. Öffentlich will keiner der Planungsverbands-Bürgermeister im Vorfeld am TT-Forumspodium diskutieren. Entsprechende Einladungen wurden abgelehnt. PV-Obmann Florian Riedl begründet stellvertretend für alle, dass man alle Hände mit den Vorbereitungsarbeiten der Demo und der Erfüllung behördlicher Auflagen voll habe. Zeitlich sei eine Teilnahme „nicht möglich“. (TT)