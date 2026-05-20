Asylpakt im Nationalrat: Was kommt und was noch offen ist

Die Dreierkoalition will am Mittwoch im Nationalrat die nationale Umsetzung der europäischen Asylregeln beschließen. Weitere Verschärfungen beim Familiennachzug sollen erst folgen.

Die Parlamentsfraktionen der drei Koalitionsparteien demonstrieren Einigkeit, auch nach dem Wechsel im Chefsessel der ÖVP von August Wöginger zu Ernst Gödl. „Wir drei sind ja schon ganz gut eingespielt“, meinte Philip Kucher (SPÖ) in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gödl und Yannick Shetty (NEOS) vor den zwei Sitzungstagen des Nationalrats am Mittwoch und Donnerstag.

In umstrittenen Fragen wie der Reform und Verlängerung des Wehrdienstes blieb das Trio konkrete Antworten aber schuldig. Umso mehr stimmten sie bei der Werbung für die Umsetzung des EU-Asylpakts überein, die am Mittwoch auf der Tagesordnung der Abgeordneten steht. Gödl sprach von der „größten Novelle des Fremdenrechts seit 20 Jahren“.

Was beschließen die Abgeordneten heute?

Am 12. Juni tritt das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) in Kraft. Für die Umsetzung dieses Asylpakts sind auch Anpassungen in österreichischen Gesetzen notwendig.

Der Pakt bringt erstmals EU-weit gemeinsame Asylregeln. Verfahren sollen schneller abgewickelt und weitgehend an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden. Als Außengrenze gelten in Österreich nur die Flughäfen mit internationalen Verbindungen. In erster Linie betrifft das den Flughafen Schwechat, wo ein eigener Grenzterminal im Entstehen ist. Dort sollen Schnellverfahren und rasche Zurückweisungen bei geringer Aussicht auf Asyl abgewickelt werden.

Wie steht es um die angekündigten „Rückkehrzen­tren“ in Drittstaaten?

Bundeskanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) sehen Österreich gemeinsam mit den Niederlanden, Dänemark, Griechenland und Deutschland als Teil einer „Gruppe der Umsetzer“. Ihr Ziel ist, dass Asylverfahren auch in Drittstaaten durchgeführt werden können – Menschen also erst gar nicht in Europa auf ihre Asylentscheidung warten. Das ist bisher laut europäischem Recht nicht möglich. Auf EU-Ebene ist dazu eine neue Rückkehrverordnung in Vorbereitung.

Um diese Asylverfahren außerhalb der EU möglich zu machen, braucht es aber auch Länder, die die entsprechenden Rückführzentren einrichten. Im Gespräch waren zuletzt Uganda und Usbekistan, das sich als Nachbarstaat von Afghanistan anbieten würde.

Laut dem Sprecher von Innenminister Karner laufen auch zu dieser Frage Verhandlungen. Er könne aber keine Staaten bestätigen, weil Stillschweigen vereinbart sei. Ziel sei, bis Jahresende Grundsatzeinigungen zu erarbeiten.

Wie ist der Stand bei den angekündigten Einschränkungen des Familiennachzugs?

Die Quote für den Familiennachzug soll per Verordnung kommen. Die ÖVP strebt eine Zahl „nahe null“ an und will Familiennachzug nur noch in Ausnahmefällen erlauben.

Diese Frage ist nicht Teil des europäischen Asylpakts. Nach Kritikern wie Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination widerspricht sie dem Asylpakt sogar. Er geht davon aus, dass die Quote vor dem Europäischen Gerichtshof fallen wird.