Miete oder Kaufoption? Grundsatz-Beschluss für großes Bauprojekt in Wattens gefallen

Der Wattner Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, am Alten Flößerweg ein großes Wohnbauprojekt mit der gemeinnützigen „Alpenländischen“ umzusetzen. Die Frage, ob statt einer reinen Mietwohnanlage auch Mietkaufwohnungen vorgesehen werden sollten, sorgte aber für heftige Diskussionen.