Intensive Debatten
Miete oder Kaufoption? Grundsatz-Beschluss für großes Bauprojekt in Wattens gefallen
Derzeit bestehen am Alten Flößerweg im Norden von Wattens 16 Mietwohnungen auf Gemeindegrund. Durch verdichteten Neubau könnten am Areal künftig rund 40 Einheiten Platz finden.
© Michael Domanig
Der Wattner Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, am Alten Flößerweg ein großes Wohnbauprojekt mit der gemeinnützigen „Alpenländischen“ umzusetzen. Die Frage, ob statt einer reinen Mietwohnanlage auch Mietkaufwohnungen vorgesehen werden sollten, sorgte aber für heftige Diskussionen.