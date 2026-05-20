Vermögen vor Verkauf

Hohe Betriebskosten: So viel Geld verschlingt Benkos leere Luxus-Villa im Monat

Das Luxus-Anwesen von René Benko in Innsbruck/Igls mit großzügiger Indoor-Poollandschaft: Ein Gutachten aus dem Jahr 2023 hat die Gesamt-Errichtungskosten für die Villa mit 67.5 Millionen Euro beziffert.
© TT/Rita Falk
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Abseits des Streits um die Forderungen des arabischen Staatsfonds über Hunderte Millionen Euro wird nun das in der Laura Privatstiftung steckende Vermögen der Benko-Familie verwertet.