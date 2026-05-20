Vermögen vor Verkauf
Hohe Betriebskosten: So viel Geld verschlingt Benkos leere Luxus-Villa im Monat
Das Luxus-Anwesen von René Benko in Innsbruck/Igls mit großzügiger Indoor-Poollandschaft: Ein Gutachten aus dem Jahr 2023 hat die Gesamt-Errichtungskosten für die Villa mit 67.5 Millionen Euro beziffert.
© TT/Rita Falk
Abseits des Streits um die Forderungen des arabischen Staatsfonds über Hunderte Millionen Euro wird nun das in der Laura Privatstiftung steckende Vermögen der Benko-Familie verwertet.