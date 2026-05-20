Neue Bahnanlage

Modern und barrierefrei: Schönwies erhält bis 2027 komfortablen Bahnhof

ÖBB-Regionalleiter Manuel Kieninger mit Bürgermeister Reinhard Raggl und Mobilitätslandesrat René Zumtobel (v.l.) am Schönwieser Bahnhof, der bis 2027 zukunftsfit und barrierefrei ausgestaltet wird.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Baustellengeräusche und der Geruch von frisch gegossenem Beton machen sich aktuell am Bahnhof Schönwies breit. Hier wird hart daran gearbeitet, dass bis 2027 Vorplatz, Gleisanlagen und Unterführung mit Lift fertiggestellt sind. „Wir liegen im Zeitplan“, zeigt sich ÖBB-Regionalleiter Manuel Kieninger erleichtert.

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