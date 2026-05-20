Modern und barrierefrei: Schönwies erhält bis 2027 komfortablen Bahnhof

Baustellengeräusche und der Geruch von frisch gegossenem Beton machen sich aktuell am Bahnhof Schönwies breit. Hier wird hart daran gearbeitet, dass bis 2027 Vorplatz, Gleisanlagen und Unterführung mit Lift fertiggestellt sind. „Wir liegen im Zeitplan“, zeigt sich ÖBB-Regionalleiter Manuel Kieninger erleichtert.