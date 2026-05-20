Warum eine Mail Franz Xaver Kroetz dazu veranlasste, nach Schwaz zu reisen

Er ist einer der berühmtesten deutschen Dramatiker der Gegenwart: Autor und Schauspieler Franz Xaver Kroetz (80). Mit Worten Bilder und Emotionen zu erzeugen, das versteht auch Regisseur Markus Plattner. Er beeindruckte den öffentlichkeitsscheuen Kroetz mit einer E-Mail so sehr, dass dieser nach Schwaz reiste.