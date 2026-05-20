Was unsere Träume uns sagen wollen und wie wir uns besser daran erinnern können

Sein letzter Traum war ein „Mini-Stresstraum“, erzählt der Tiroler Psychologe und Psychotherapeut Christian Pajek. Warum kehren gewisse Träume immer wieder? Welche Bedeutung haben sie in der Psychologie? Und wie gelingt es überhaupt, sich öfter an sie zu erinnern? Diese und weitere Fragen beantwortet der Experte im „Gut zu wissen“-Podcast.