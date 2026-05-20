🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Was unsere Träume uns sagen wollen und wie wir uns besser daran erinnern können
Wer sich mit seinen Träumen auseinandersetzt (zum Beispiel mit einem Traumtagebuch), wird mehr träumen und sich öfter daran erinnern, meint der Experte.
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Sein letzter Traum war ein „Mini-Stresstraum“, erzählt der Tiroler Psychologe und Psychotherapeut Christian Pajek. Warum kehren gewisse Träume immer wieder? Welche Bedeutung haben sie in der Psychologie? Und wie gelingt es überhaupt, sich öfter an sie zu erinnern? Diese und weitere Fragen beantwortet der Experte im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was unsere Träume uns sagen wollen
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Zur Person
Christian Pajek ist Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut in Innsbruck.
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