Vertrag unterschrieben
Nächster Neuzugang im Hirscher-Lager: Van Deer schnappt sich Top-Talent
Hans Grahl-Madsen fährt künftig auf Van Deer-Red Bull Sports ab.
© APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Die Skimarke Van Deer-Red Bull Sports verkündete am Dienstag die Verpflichtung von Hans Grahl-Madsen. Das norwegische Top-Talent, dem im Vorjahr mit Rang sechs im Slalom von Val d’Isere und Platz zwei in der Europacup-Gesamtwertung der Durchbruch gelang, wechselt von Head ins Lager von Marcel Hirscher.
In den vergangenen Wochen hatten bereits der junge Tiroler Finn Neururer, US-Star Paula Moltzan sowie Andrej Drukarov und Tormis Laine bei Van Deer unterschrieben. „Er bringt Talent, Entschlossenheit und die richtige Einstellung mit“, hieß es bei der Verkündung auf Instagram. (TT.com)
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