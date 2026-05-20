Nächster Neuzugang im Hirscher-Lager: Van Deer schnappt sich Top-Talent

Die Skimarke Van Deer-Red Bull Sports verkündete am Dienstag die Verpflichtung von Hans Grahl-Madsen. Das norwegische Top-Talent, dem im Vorjahr mit Rang sechs im Slalom von Val d’Isere und Platz zwei in der Europacup-Gesamtwertung der Durchbruch gelang, wechselt von Head ins Lager von Marcel Hirscher.