Mit 148 km/h durch Fritzens: Polizei nimmt Rasern (17, 18) Führerscheine und Autos ab

Ein mutmaßliches Straßenrennen zweier jugendlicher Probeführerschein-Besitzer hat am Dienstag in Fritzens ein abruptes Ende gefunden. Eine Zivilstreife der Polizei stoppte die beiden Raser, die mit bis zu 148 km/h im Ortsgebiet unterwegs waren.

Fritzens – Eine Zivilstreife der Polizei hat am Dienstag in Fritzens zwei jugendliche Raser aus dem Verkehr gezogen, die sich offenbar ein illegales Straßenrennen lieferten. Die Beamten führten im Bereich der Austraße Geschwindigkeitskontrollen durch, als ihnen zwei Pkw auffielen.

Die beiden Fahrzeuge setzten laut Polizei wohl zu einem Rennen an und fuhren über mehrere hundert Meter mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander. Ein 17-jähriger österreichischer Lenker wurde dabei mit 148 km/h gemessen, was nach Toleranzabzug eine strafbare Geschwindigkeit von 83 km/h im Ortsgebiet darstellt. Der zweite Pkw, gelenkt von einem 18-jährigen Österreicher, fuhr offenkundig mit demselben Tempo.