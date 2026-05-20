Motorrad prallte in Kössen gegen Leitplanke: 25-jähriger Lenker verletzt

Kössen – Ein 25-jähriger Deutscher wurde am Dienstagnachmittag bei einem Motorradunfall in Kössen verletzt. Der Mann verlor gegen 17 Uhr auf der Walchseestraße (B172) in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 25-Jährige wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen eine Leitplanke.