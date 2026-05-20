Ins Krankenhaus geflogen

Motorrad prallte in Kössen gegen Leitplanke: 25-jähriger Lenker verletzt

Kössen – Ein 25-jähriger Deutscher wurde am Dienstagnachmittag bei einem Motorradunfall in Kössen verletzt. Der Mann verlor gegen 17 Uhr auf der Walchseestraße (B172) in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 25-Jährige wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte gegen eine Leitplanke.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Traunstein geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Walchseestraße war im Bereich der Unfallstelle rund 30 Minuten gesperrt. (TT.com)

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