HLW Kufstein: Silber für Diplomarbeit zur Altersvorsorge

Vier Maturantinnen der HLW Kufstein haben beim diesjährigen Diploma Thesis Award den zweiten Platz errungen: Ihre Diplomarbeit behandelte die "Bedeutung von Investments für Vorsorge und finanzielle Absicherung im Alter".

Kufstein – Emma Hattenberger, Paula Hattenberger, Anna Grießer und Janina Unterladstätter überzeugten mit ihrer Diplomarbeit über finanzielle Absicherung im Alter die Fachjury in Tirol: Sie haben den zweiten Platz beim heurigen „Diploma Thesis Award“ errungen und dafür ein Preisgeld von 1.000 Euro bekommen.

Die Kammer der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen (KSW) vergibt den Preis alle zwei Jahre. Ausgezeichnet werden dabei Diplomarbeiten von MaturantInnen berufsbildender höherer Schulen. Diese müssen einen wirtschaftlichen Schwerpunkt aufweisen.

Vorsorgestrategien analysiert

Die prämierte Diplomarbeit zum Thema „Die Bedeutung von Investments für Vorsorge und finanzielle Absicherung im Alter“, betreut von HLW-Professorin Mag. Georgia Steinbrugger, beleuchtete verschiedene Vorsorgestrategien, von Lebensversicherungen bis hin zu den Kapitalmärkten. Analysiert wurden Chancen, Risiken, steuerliche Aspekte sowie mögliche Kosten, was sich als sehr spannendes und aktuelles Thema für junge Menschen herausstellte.

Die Erstellung einer Diplomarbeit stärke dabei wichtige Fähigkeiten: SchülerInnen lernen selbstständig zu arbeiten und Informationen zu recherchieren. Sie üben die wissenschaftliche Aufbereitung und stärken ihr Zeitmanagement. Teamarbeit und strukturiertes Schreiben verbessern sich dabei. So sammeln sie wertvolle Erfahrungen für ihre berufliche und akademische Zukunft.

HLW-Direktor Hofrat Markus Höfle freut sich über den Erfolg seiner Schülerinnen: "Dieser Erfolg unterstreicht neben einer umfassenden Allgemeinbildung und einer qualitätsvollen, praxisorientierten Qualifizierung auch die Qualität der wirtschaftlichen Ausbildung an der HLW Kufstein." (tt.com)