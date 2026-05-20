Verkehr in Kufstein betroffen
Wegen Straßenerneuerung in Kiefersfelden: Bundesstraße ab der Grenze monatelang gesperrt
An der Grenze ist Schluss: Die Bundesstraße von Kufstein nach Kiefersfelden bleibt bis inkl. 14. August gesperrt, danach folgt der zweite Baubschnitt bis Mitte Oktober.
© Theresa Aigner
In Kiefersfelden wird die Kufsteiner Straße saniert, das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr in Kufstein: Die Bundesstraße ist seit Montag gesperrt, ein Grenzübertritt ist dort bis 14. August nicht mehr möglich. Ort und Gewerbegebiet sind ausschließlich über die Autobahn erreichbar.