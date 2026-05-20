Hausbank gibt grünes Licht
Drei Jahre nach der 10-Millionen-Euro-Pleite: Gericht stimmt GemNova-Vergleich zu
Nach der Zustimmung des Konkursgerichts ist die Pleite der GemNova finanziell erledigt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind hingegen noch nicht abgeschlossen.
© Thomas Böhm
Mit der Zustimmung der Hausbank ist der Vergleich zwischen Gläubigern und dem Tiroler Gemeindeverband rechtskräftig. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und betrügerischer Krida sind hingegen noch nicht abgeschlossen.