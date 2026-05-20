Mils bei Imst: Schafe lehren Volksschüler Verantwortung

Volksschulkinder der 3. und 4. Klasse in Mils erlebten im Projekt „Lebendige Landwirtschaft“ den Bauernhof als echte Schule fürs Leben. Jungbauernobmann Joel Westreicher zeigte ihnen, was Verantwortung bedeutet, und verband den Tieralltag mit Themen wie Natur, Gesundheit und sogar Physik.

Mils bei Imst – Der Satz „Die Schafe warten auf mich“ prägte das Projekt. Jungbauernobmann und Organisator Joel Westreicher erklärte den Schülern der Volksschule Mils damit Verantwortung. Tiere brauchen Verlässlichkeit. Er ist morgens im Stall, arbeitet tagsüber und kümmert sich abends wieder um seine Tiere.

Das Projekt „Lebendige Landwirtschaft“ wurde für die Kinder zum Bildungsprogramm. Es vermittelte mehr als nur Wissen über Lebensmittel und Schafe. Gesundheit, Naturverständnis, Empathie und Resilienz standen im Fokus.

Drei Stationen

Die Stunden starteten mit einer gesunden Jause. Die Kinder lernten regionale Lebensmittel kennen. Sie schmeckten deren Kraft und Genuss. Danach folgten drei Stationen.

Eine Station drehte sich um Schafe. Hier ging es um die tägliche Arbeit, Futter und Fortpflanzung. Auch der Nutzen der Tiere für den Menschen war Thema. Der direkte Kontakt berührte die Schüler.

Eine Lesestation brachte Ruhe. Die Kinder vertieften ihr Wissen über Tiere am Hof. Sie konnten ihre Eindrücke sortieren.

Die dritte Station behandelte Wetter, Heubildung und Bauernregeln. Sie zeigte Naturzusammenhänge. Ein Blick nach Afrika verdeutlichte die Klimaabhängigkeit der Landwirtschaft. Vögel inspirierten eine Frage: Warum fliegt ein Flugzeug? Ein Bernoulli-Versuch erklärte den Zusammenhang von Luftströmung und Auftrieb. Landwirtschaft wurde so zum Zugang zu Physik und Technik.