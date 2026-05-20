Tiroler als Teil der Müll-Mafia? Anwalt kritisiert „vollkommen haltlose“ Vorwürfe

Wegen des Verdachts auf illegalen Abfallhandel ermittelt die italienische Justiz auch gegen zwei Unternehmen aus Tirol. Sie sollen, als Teil einer mafiösen Verbindung, giftige Asche zu Kohle oder Dünger verarbeitet und verkauft haben. Es gab Razzien und Festnahmen. Der Innsbrucker Anwalt Joachim Stock weist die Anschuldigungen zurück.