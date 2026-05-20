Land macht 2,5 Millionen locker
Startschuss für den Außerfern-Gutschein: Geld kann ab September eingelöst werden
Günther Frischmann (Abteilung Wirtschaftsförderung und Fördertransparenz), LH Anton Mattle, WK-Obmann Christian Strigl und Christian Regauer (coupona GmbH) (v.l.) präsentierten die neuen Gutscheinkarten.
© Simone Tschol
14.400 Haushalte im Bezirk Reutte profitieren noch heuer von einem regionalwirtschaftlichen Förderprogramm des Landes: dem Außerfern-Gutschein. Die Registrierungen starten im Juli, die Gutscheinkarten folgen im Herbst.