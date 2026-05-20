Land macht 2,5 Millionen locker

Startschuss für den Außerfern-Gutschein: Geld kann ab September eingelöst werden

Günther Frischmann (Abteilung Wirtschaftsförderung und Fördertransparenz), LH Anton Mattle, WK-Obmann Christian Strigl und Christian Regauer (coupona GmbH) (v.l.) präsentierten die neuen Gutscheinkarten.
© Simone Tschol
Simone Tschol

Von Simone Tschol

14.400 Haushalte im Bezirk Reutte profitieren noch heuer von einem regionalwirtschaftlichen Förderprogramm des Landes: dem Außerfern-Gutschein. Die Registrierungen starten im Juli, die Gutscheinkarten folgen im Herbst.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042