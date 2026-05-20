EU-Verhandler einig: Jetzt ist der Weg frei für Zolldeal mit den USA

Wie mit US-Präsident Donald Trump vereinbart, werden Zölle auf US-Industriewaren abgeschafft. Darauf einigten sich EU-Abgeordnete und Länder-Vertreter nun in Straßburg.

Eine Zollvereinbarung zwischen der EU und den USA ist nach monatelangen EU-Verhandlungen frei. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder einigten sich am Mittwoch in Straßburg darauf, europäische Zölle auf US-Industriewaren abzuschaffen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Einigung. Sie äußerte die Hoffnung, dass damit ein turbulentes Kapitel in den transatlantischen Beziehungen abgeschlossen werde. „Das bedeutet, dass wir unseren Teil der gemeinsamen Erklärung der EU und der USA bald wie versprochen umsetzen werden“, erklärte von der Leyen. Sie forderte, den Prozess zur Umsetzung der Zollsenkungen nun „zügig“ abzuschließen.

„Haben, was wir brauchen“

„Wir haben, was wir brauchen. Wir brauchen ein Sicherheitsnetz in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, denn derzeit ist es völlig unsicher und unvorhersehbar, wie sich die Vereinigten Staaten im Bereich der Zölle verhalten“, erklärte der Chefverhandler des EU-Parlaments, Bernd Lange, in Straßburg. Das EU-Parlament hat mehrere Sicherheitsklauseln in den Text hineinreklamiert, darunter eine Aussetzungsklausel, falls es in den USA zu einem Verstoß gegen den Deal komme. Nach drei Jahren läuft die Regelung aus. Eine formelle Zustimmung von Seiten der USA ist laut Lange nicht vorgesehen.

Trump hatte der EU eine Frist bis 4. Juli gesetzt, um eine Umsetzung zu beschließen. Andernfalls drohte er mit einer Zoll-Erhöhung bei Autos von derzeit 15 auf 25 %. Ein solcher Schritt hätte die Autobauer besonders hart getroffen.

Kompromiss steht

Der nun paktierte Kompromiss schafft die europäischen Zölle auf US-Industriewaren wie Autos und Maschinen ab.

Das ist das Kernstück einer Vereinbarung, die von der Leyen im vergangenen August mit US-Präsident Donald Trump geschlossen hatte, um einen Handelskrieg abzuwenden. Trump versprach im Gegenzug, auf die meisten EU-Produkte nach deutlich höheren Drohungen maximal einen Zoll von 15 % zu erheben.