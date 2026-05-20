Bei gleich mehreren Lohnrunden stehen die Zeichen auf Sturm

Von der Elektroindustrie bis zum Tourismus: Statt rascher Einigungen droht jetzt in einigen Branchen eine Eskalation bis hin zu Streiks.

Im Herbst war es bei den Metallern trotz einer sehr schwierigen Lage der Branche „ruckzuck“ gegangen, Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sehr rasch auf moderate Abschlüsse unterhalb der Inflationsrate. Bei den momentan laufenden Frühjahrslohnrunden knirscht es zwischen den Sozialpartnern hingegen gewaltig.

In der Industrie etwa wird über die Löhne in der Elektro – und Elektronikindustrie (rund 60.000 Beschäftigte), der Textilindustrie (7500 Beschäftigte), der Chemischen Industrie (50.000 Beschäftigte), der Papierindustrie (8000 Beschäftigte) und der Glasindustrie (6500 Beschäftigte) gerungen – bislang ohne Einigungen.

Streiks werden vorbereitet

In der Chemie- und Papierbranche gab es jeweils fünf ergebnislose Runden und bereits Betriebsversammlungen, heute findet jeweils die sechste Runde statt. In der Elektroindustrie wurde am Montag die vierte Runde ohne Ergebnis unterbrochen.

Weil das Angebot der Arbeitgeber auch elf Wochen nach Start der Gespräche trotz einer rollierenden Inflation von 3,3 Prozent weiter bei nur 1 Prozent Plus liege, sollen in den Betrieben vorsorglich Streikkomitees gewählt und Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen werden, betont Reinhold Binder, Chef der Gewerkschaft PRO-GE. Sollte es auch bei der nächsten Runde am 28. Mai keinen Durchbruch geben, werde es zu Arbeitsniederlegungen kommen.

Streit im Tourismus

Völlig verfahren sind momentan auch die Verhandlungen im Tourismus. Die Gewerkschaft vida kritisierte vor der heutigen nächsten Gesprächsrunde erneut die Bedingungen in der Branche. Lohn- und Sozialdumping, Sozialbetrug sowie nicht ausbezahlte Überstunden. Außerdem hätten 80 Prozent der angestellten Frauen und 50 Prozent der Männer schon Belästigung am Arbeitsplatz erlebt, so vida-Chef Roman Hebenstreit. Gefordert wird eine Lohnerhöhung um 3,6 Prozent.