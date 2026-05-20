Gutachten sollen Klarheit bringen

Nach den Mobbingvorwürfen: Entscheidende Tage für Schloss Ambras

Optisch die reinste Idylle: Schloss Ambras oberhalb von Innsbruck (im Bild das Hochschloss aus der Renaissance).
© Markus Schramek
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Von Markus Schramek

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