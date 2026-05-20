Alle neune! Österreich läuft bei der Eishockey-WM gegen die Schweiz in ein Debakel

Zürich – Die österreichische Mannschaft hat am Mittwoch im vierten Gruppenspiel der Eishockey-WM gegen Gastgeber Schweiz die erwartete erste Niederlage bezogen. Diese fiel gegen den Vizeweltmeister in Zürich mit 0:9 (0:4,0:3,0:2) besonders heftig aus. Nächster Gegner der Truppe von Teamchef Roger Bader ist am Samstag Deutschland, ein Sieg gegen die schwächelnden Nachbarn würde den erneuten Viertelfinaleinzug bringen. Danach trifft man noch auf Finnland und Titelverteidiger USA.

Während die Schweizer in der ausverkauften Halle erneut glänzten, war den Österreichern um Kapitän Peter Schneider und Clemens Unterweger in ihrem jeweils 100. Länderspiel nicht einmal ein Ehrentreffer vergönnt. Teamchef Bader stellte gegen sein Heimatland anstelle von Atte Tolvanen als Goalie David Kickert auf. Der 32-Jährige war gegen den groß aufspielenden Turniermitfavoriten nicht zu beneiden und wurde beim Stand von 0:6 durch Florian Vorauer ersetzt. Die beiden angeschlagenen Schweiz-Legionäre Vinzenz Rohrer und Dominic Zwerger wurden im vierten Match innerhalb von fünf Tagen geschont. Für sie standen Ian Scherzer und Henrik Neubauer im Aufgebot.

Schweizer Angriffslawine nicht zu stoppen

Die klar favorisierten Schweizer setzten die mit drei Siegen perfekt ins Turnier gestarteten Österreicher vor ausverkauften Rängen gleich von Beginn an stark unter Druck. Das 0:1 durch Theo Rochette (6.) resultierte aus einem schnellen Gegenstoß der mit sechs NHL-Legionären gespickten Eidgenossen. Nach einem nicht genutzten Powerplay der Österreicher sorgte Timo Meier (10.) für das 0:2, wenig später erhöhte Nico Hischier (12.). Den vierten Treffer erzielte in Überzahl Damien Riat (14.).

Danach bremsten Schneider und Co. die Angriffswelle der aus einem Ruhetag gekommenen Gastgeber etwas ein und kamen zu einigen Entlastungsangriffen. Die Schweizer blieben aber auch im zweiten Drittel am Drücker. Nach einem Doppelschlag von Hischier (30./PP) und Calvin Thürkauf (31.) erlöste Bader Kickert und schickte Vorauer ins Gehäuse. Dieser war bereits nach etwas mehr als zwei Minuten erstmals geschlagen, Rochette (33.) stellte mit seinem zweiten Tor auf 7:0.

ÖEHV-Team wie im Vorjahresviertelfinale chancenlos