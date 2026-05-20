Mordermittlungen in Niederösterreich: 27-jährige Frau durch Kopfschuss getötet

Während in der Steiermark ein Mann seine Ehefrau erschossen haben soll, wird am Mittwoch ein zweiter Fall bekannt: Bereits am 14. Mai soll eine 27-Jährige von ihren Eltern tot in ihrer Wohnung entdeckt worden sein.

Kottingbrunn - Nach dem Fund einer toten 27-Jährigen am 14. Mai in ihrer Wohnung in Kottingbrunn hat das Landeskriminalamt Niederösterreich Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Die Frau war von ihren Eltern entdeckt worden. Aufgrund unklarer Umstände wurde eine Obduktion durchgeführt. Diese habe einen Kopfschuss als Todesursache ergeben, bestätigte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts, am Mittwochabend Medienberichte. Derzeit laufen Umfelderhebungen.

Die Eltern hatten laut Kurier mehrere Tage lang erfolglos versucht, ihre Tochter zu erreichen. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub fuhren sie an Christi Himmelfahrt zur Wohnung der Frau und sperrten die Tür mit einem Zweitschlüssel auf. Im Inneren entdeckten sie die leblose 27-Jährige. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Zunächst konnte die Todesursache nicht eindeutig festgestellt werden, auch ein Sturz wurde laut Pfandler nicht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete deswegen eine Obduktion an. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge starb die Frau durch Fremdverschulden, konkret durch ein Projektil im Kopf. Die Ermittlungen konzentrieren sich laut Pfandler nun auf das engere Umfeld der Verstorbenen.

Am Mittwoch kam es in der Steiermark zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem eine Frau gestorben ist: Ein Mann soll auf einem abgelegenen Gehöft in der Steiermark seine Ehefrau erschossen haben. Das Motiv ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. (APA)