Dritte Leiche nach Hauseinsturz in Deutschland gefunden

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der sächsischen Stadt Görlitz ist in den Trümmern eine dritte Leiche gefunden worden. Es handle sich um einen Mann - mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten 48-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Der Tote werde nun in der Rechtsmedizin untersucht. "Die Vermisstensuche ist jetzt beendet", sagte der Sprecher. Bereits zuvor wurden zwei Leichen in dem Schutthaufen geborgen.

Nach Polizeiangaben sind es die zwei Frauen aus Rumänien, die als Touristinnen nach Görlitz kamen - 25 und 26 Jahre alt. Die Leichname werden für weitere Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht. Ergebnisse werden erst in den kommenden Tagen erwartet. Das Haus, in dem sich laut Polizei Miet- und Ferienwohnungen befanden, war am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache eingestürzt. Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu vermutet ein Gasleck.

Nach dem Einsturz wurden zunächst fünf Menschen vermisst, bei zwei von ihnen war der Aufenthalt bereits nach wenigen Stunden geklärt - die beiden Feriengäste befanden sich noch auf der Anreise. Die übrigen drei Vermissten waren unermüdlich gesucht worden. Teils arbeiteten sich die Einsatzkräfte auch mit Schaufeln und bloßen Händen durch den Trümmerberg. Beim Bergen von Trümmerteilen waren auch mehrere Radlader, Bagger und Kräne im Einsatz.

Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands. Sie liegt in der sächsischen Oberlausitz direkt an der Neiße und hat 57.000 Einwohner. Seit 1998 bildet Görlitz zusammen mit der östlich gelegenen polnischen Nachbarstadt Zgorzelec eine grenzüberschreitende Europastadt. Wegen der historischen unzerstörten Altstadtkulisse ist die Stadt auch ein gefragter Drehort für internationale Filmproduktionen.