Leiche nach Hauseinsturz in Deutschland gefunden

Nach dem Hauseinsturz in der sächsischen Stadt Görlitz ist in den Trümmern die Leiche einer Frau gefunden worden. Es handle sich um die zuvor vermisste 25 Jahre alte rumänische Touristin, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Nach den beiden anderen Vermissten werde weiterhin gesucht.

Einsatzkräfte fanden die Verschüttete am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in den Trümmern, sagte die Sprecherin in der Nacht. Daraufhin wurden die Arbeiten erst mal gestoppt. Ein Notarzt stellte den Tod der Person fest, woraufhin die Leiche geborgen wurde. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert und ermittle.

Das Haus, in dem sich laut Polizei Miet- und Ferienwohnungen befanden, war am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache eingestürzt. Daraufhin wurden zunächst fünf Menschen vermisst, bei zwei von ihnen war der Aufenthalt bereits nach wenigen Stunden geklärt - die beiden Feriengäste befanden sich noch auf der Anreise.

Bis zuletzt galten jedoch noch zwei rumänische Touristinnen im Alter von 25 und 26 Jahren und ein 48 Jahre alter Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit als vermisst. Nach ihnen wurde unermüdlich und unter anderem mit Spürhunden gesucht, teils arbeiteten sich die Einsatzkräfte auch mit Schaufeln und bloßen Händen durch den Trümmerberg.

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Dazu teilte das Technische Hilfswerk (THW) mit: "Die sogenannte "goldene Rettungszeit" liegt meist in den ersten 24 bis 72 Stunden – in diesem Zeitraum sind die Überlebenschancen am höchsten", erklärte Andrea Wirth vom THW-Landesverband Sachsen, Thüringen.