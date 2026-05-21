Rauchmelder schlug in Innsbrucker Wohnung an: Feuerwehr fand toten Mann am Küchenboden

Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet.

Innsbruck – Die Einsatzkräfte rückten am Mittwochabend aufgrund eines ausgelösten Rauchmelders in einer Wohnung in der Langstraße an. Nachdem sich die Berufsfeuerwehr Innsbruck gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in dem Mehrparteienhaus verschafft hatte, wurde der leblose Körper des Bewohners am Küchenboden liegend gefunden. „Die Reanimationsmaßnahmen durch die Feuerwehr blieben erfolglos“, berichtete die Polizei Donnerstagfrüh.