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Kommentar
Verkehrspolitisch abgewirtschaftet
Kommentarvon Peter Nindler
Der Bund ist drauf und dran, Tirol in den Rücken zu fallen. Eine nicht zeitgerecht fertig gestellte Bahninfrastruktur bremst die ohnehin schwierigen Verlagerungs-Bemühungen.
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