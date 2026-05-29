Mann in Innsbrucker Supermarkt niedergeschlagen: Polizei forschte Täter aus

Ein 41-jähriger Passant wollte am 20. Mai einer Frau helfen – und wurde daraufhin brutal attackiert. Mittlerweile konnten zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden.

Innsbruck – Ein Streit zwischen einer Angestellten eines Lebensmittelgeschäfts am Innsbrucker Hauptbahnhof und zwei zunächst unbekannten Männern endete am Abend des 20. Mai kurz vor 20 Uhr mit einer handfesten Auseinandersetzung und zwei Verletzten – die TT berichtete.

Mittlerweile konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ausforschen, hieß es in einem Bericht am Freitag. Bei den Männern handelt es sich um polnische Staatsbürger im Alter von 48 und 40 Jahren. Letzter wurde am Donnerstag in Innsbruck festgenommen. Er zeigte sich geständig, als Motiv nannte der 40-Jährige eine verbale Auseinandersetzung in einem Geschäft am Hauptbahnhof. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht, nach seinem mutmaßlichen Komplizen wird noch gefahndet.

Schläge auf Bewusstlosen

Was war passiert? Ein 41-jähriger deutscher Passant eilte der Angestellten eines Supermarkts zu Hilfe, als er den Streit bemerkte. In weiterer Folge kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen, dem Passanten sowie einem 32-jährigen Österreicher.

„Als der Deutsche bewusstlos am Boden lag, schlugen die beiden Männer weiterhin auf diesen ein und traten gegen dessen Kopf. Danach ergriffen die Täter die Flucht“, teilte die Polizei mit.

Anwesende Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Deutsche wurde nach der Erstversorgung mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht. Der 32-jährige Österreicher wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)